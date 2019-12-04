Galatasaray'dan resmi Arda Turan açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan'la ilgili bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz. Onyekuru'yu bilemiyorum. Transferler için ocak ayını bekliyoruz" dedi.
SPOR 04.12.2019, 08:10
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD genel kurul toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, bir muhabirin Arda Turan ile ilgili sorduğu soruya da yanıt verdi. Cengiz, "Arda Turan'la ilgili bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz. Onyekuru'yu bilemiyorum. Transferler için ocak ayını bekliyoruz. Mevlam nasıl eylerse güzel eyler." ifadelerini kullandı.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜNE SEVİNMEMİŞTİ
Arda Turan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öpmüş ve sarılmıştı. Deneyimli oyuncu, Gulbrandsen'in attığı gole de sevinmeyerek ısınma hareketlerini sürdürmüştü.
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