Galatasaray'dan Muslera'ya jest

SARI-kırmızılı kulüp, bugün dünyaya gelen ve Kailash adı verilen Muslera'nın oğlu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Uruguaylı kalecinin Twitter hesabı eklenerek yapılan fotoğraf paylaşımda, Kailash için hazırlanan formanın üzerinde sembolik sözleşme yer aldı. Fotoğraf ile paylaşılan mesajda, "Sözleşme ve forma hazır. İmzalar için sabırsızlanıyoruz." şeklinde esprili bir ifade kullanıldı.
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