Galatasaray'dan flaş transfer: O kaleci sarı kırmızılı...

Galatasaray, genç bir kaleciyi kadrosuna katıyor

Galatasaray'dan flaş transfer: O kaleci sarı kırmızılı...
banner404

SPOR Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon bitiren Galatasaray'da transfer harekatı da erken başladı.

TRTSpor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre sarı kırmızılılar Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katıyor.

Altay Bayındır kimdir?

Henüz 21 yaşında olan Altay, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın da kalesini koruyor.

Özellikle ligin ikinci yarısında formayı kapan Altay, çıkardığı başarılı maçlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Genç kaleci sarı-lacivertli takımın bu sezon 17 kez formasını terletti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
'Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz'
'Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz'
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472