Galatasaray'dan flaş suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi

Galatasaray'dan flaş suç duyurusu
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GALATASARAY Spor Kulübü internet sitesinde yapılan duyuru şu şekilde: "Katıldığı bir televizyon programında büyük bir emek ve özveri sonucunda alnımızın akı ile kazandığımız 22. Şampiyonluğumuz ile ilgili dayanaksız, hadsiz, haksız ithamlarda bulunan Ferudun Niğdelioğlu isimli zat hakkında, suç teşkil eden bu ithamları üzerine 23.05.2019 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, gereğinin yapılması için anında suç duyurusunda bulunulduğunu camiamızın bilgisine sunarız."

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü

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