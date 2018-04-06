Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba açıklaması

GEÇTİĞİMİZ günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Emre Akbaba'yı istediği yönünde yayınlanan haberler üzerine, sarı kırmızılı yönetimden flaş bir Emre Akbaba açıklaması geldi. Futbol Arena'nın haberine göre Galatasaraylı yöneticilerin konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Emre Akbaba ile alakalı son 2 aydır direkt yada endirekt hiçbir görüşmemiz olmadı. Galatasaray'ın şu anda gündeminde yer alan tek konu şampiyonluk yarışıdır. Transfer konusu bizim gündemimizde yok. Kaldı ki Galatasaray'ın ligde 3 hafta sonra Alanyaspor ile oynayacağı çok önemli bir maç var. Böylesine önemli bir maç öncesinde Emre için temas kurmuş olabilir miyiz? Bu bize yakışmaz."
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