Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba açıklaması

Alanyaspor'un Milli yıldızı Emre Akbaba hakkında onlarca haber çıkmasının ardından, Galatasaray yönetiminden sürpriz bir açıklama geldi

Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba açıklaması

Alanyaspor'un Milli yıldızı Emre Akbaba hakkında onlarca haber çıkmasının ardından, Galatasaray yönetiminden sürpriz bir açıklama geldi

06 Nisan 2018 Cuma 13:46
Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba açıklaması
banner404

GEÇTİĞİMİZ günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Emre Akbaba'yı istediği yönünde yayınlanan haberler üzerine, sarı kırmızılı yönetimden flaş bir Emre Akbaba açıklaması geldi. Futbol Arena'nın haberine göre Galatasaraylı yöneticilerin konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Emre Akbaba ile alakalı son 2 aydır direkt yada endirekt hiçbir görüşmemiz olmadı. Galatasaray'ın şu anda gündeminde yer alan tek konu şampiyonluk yarışıdır. Transfer konusu bizim gündemimizde yok. Kaldı ki Galatasaray'ın ligde 3 hafta sonra Alanyaspor ile oynayacağı çok önemli bir maç var. Böylesine önemli bir maç öncesinde Emre için temas kurmuş olabilir miyiz? Bu bize yakışmaz."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyasporGalatasarayEmre Akbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor Store'a görkemli açılış
Alanyaspor Store'a görkemli açılış
Alanya'da bir ilk
Alanya'da bir ilk
Dev kongre Alanya'da başladı
Dev kongre Alanya'da başladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim