'Galatasaray'dan çekinmiyoruz'

Cemali AYGIR

SÜPER Lig'de son haftalarda pozisyonlara girdiklerini ancak gol atamadıklarını söyleyen Aytemiz Alanyasporlu sol bek Kaan Kanak, Ankaragücü'nü yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kanak, "Son 3 maç gol atamamıştık. Ankaragücü maçında 5 gol atmamız bizim için çok iyi oldu. Lige çok iyi başladık fakat son haftalarda bir durgunluğumuz vardı. Ligde haftalar geçtikçe takımlar oturuyor. Rakiplerin de bize karşı mücadelesi farklılaşmaya başladı. İyi maçlar oynayıp değerlendiremediğimiz anlar oldu. Bunu kırmayı başardık. Aldığımız galibiyet bizim için önemliydi. İyi bir takımımız var. Ben fırsat buldukça elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Futbolcu oynadıkça performansını ortaya çıkarır. Fırsat buldukça daha iyisini yapmaya gayret göstereceğim. Her zaman forma giymeye hazırım" dedi.

Ligde bu hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan genç futbolcu "Kupa maçımız var. Kupa maçını kazanmak önceliğimiz olacak. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Süper Lig’deki Galatasaray maçı da öyle olacak. Rakibin gücünü biliyoruz. Kimseden çekinmiyoruz. Amacımız galip gelmek" ifadelerini kullandı.