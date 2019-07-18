Galatasaray'dan bir transfer daha! KAP'a açıklandı...

Galatasaray Kulübü, Okan Kocuk ile anlaştığını KAP'a açıkladı

Galatasaray'dan bir transfer daha! KAP'a açıklandı...
banner404

İşte KAP'a yapılan o açılama: 

Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti 

2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti 

2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti 

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir.

  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472