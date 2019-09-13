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Galatasaray'dan Başakşehir'e yanıt
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir tarafından Abdurrahim Albayrak ile ilgili yayımlanan mesaja cevap verdi
SPOR 13.09.2019, 09:57
SARI-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.
Galatasaray Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.
Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır."
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