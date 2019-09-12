Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi jest!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği icra kurulu seçimlerine katılma kararı alınca Galatasaray, kendi adayını farklı bir göreve kaydırdı.
SÖZCÜ'DE yer alan habere göre; F.Bahçe ile G.Saray arasında son dönemde futbol sahaları ve kulislerinde süren soğuk rüzgârlar, kritik bir ortamda yerini centilmenliğe bıraktı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin yeniden düzenlenmesinde önemli yere sahip olacak Avrupa Kulüpler Birliği (European Club Association) seçimlerinde iki ezeli rakip güçbirliği yaptı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, icra kurulu seçimlerine aday olunca G.Saray kendi adayı Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'i geri çekti. Özer, ikincil bir göreve aday gösterildi.
ALİ KOÇ'A ÖNEMLİ GÖREV
Ali Koç önceki gün yapılan seçimde Türkiye'den ECA'ya seçilen, Ahmet Demet ve Ebru Köksal'dan sonraki üçüncü isim olmuştu. Koç, ECA'da Türk takımlarının çıkarlarını savunacak ve değişikliklerde belirleyici isimlerden olacak.
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