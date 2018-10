Galatasaray'da ultrAslan gerginliği!

GALATASARAY Kulübü Eski Başkanı Duygun Yarsuvat, Divan Kurulu Toplantısı’nda yönetimi eleştirdi. Olağanüstü Mali Genel Kurul’un ardından Galatasaray taraftar grubu Ultraslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ve açıklamayı kürsüden okuyan Yarsuvat, taraftar oluşumunun ürünlerinin artık Galatasaray mağazalarında satılmasını da eleştirdi. Ultraslan’ın bir dernek mi, bir şirket mi ya da nasıl bir oluşum olduğunu soran Yarsuvat, “Ultraslan’ın ürünlerini Galatasaray’ın mağazalarında satarak, bu oluşumu meşru hale mi getiriyorsunuz? Şahıslara mı bir paralar veriliyor diye sormuştum. Bunun muhasebesi nasıl yapılıyor? Satılan ürünlerin gelir vergisini kim vermektedir? İsim hakkı karşılığında yazıyor açıklamada. Kimin üzerinedir bu isim hakkı. Galatasaray Spor Kulübü, bu kişilerle anlaşma yapabilir mi? Yaparsa, hukuken ne kadar sağlıklı olabilir? Bu konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Ultraslan denilen kuruluşun yayınladığı bildirinin altında bizlere birçok küfür edilmiştir” diye konuştu.



“Dünyanın her yerinde olur ama Galatasaray’da olmaz”



Yapılan mutabakatın kim tarafından yapıldığını ancak yönetim kurulunun bileceğini söyleyen Yarsuvat, “Ultraslan bir taraftar grubudur. Bu grup Galatasaray üzerinde hak iddia etmektedir. Bunu sorduğumuz zaman, taraftar gruplarının dünyanın her yerinde böyle yaptığı söyleniyor. Dünyanın her yerinde olur ama Galatasaray’da olmaz. Yönetim kurulumuz, rahmetli Metin Oktay’ın ölüm yıldönümünde, taraftar grubuyla beraber fotoğraf çektirmiş. Ultraslan flaması açılmış, arkasında da yönetim kurulu üyelerimiz duruyor. Bakın, meşru olmayan kişilerle dans ederseniz, bir gün gelip sizin ayağınıza basarlar. Bu durum birçok büyük kulübün başına gelmiştir. Galatasaray’a ait olan mağazalarda, bu grubun ne olduğu belli olmayan ürünlerinin satılmasına mani olun. Sattınız, parasını nasıl ödediniz? Nakit olarak mı ödediniz, barter mı yaptınız? Galatasaray’ı sonucunu bildiğimiz bir maceraya sokmayın” ifadelerini kullandı.



Cengiz: “Bize ağır sözler yazdıklarında neredeydiniz”



Duygun Yarsuvat’ın açıklamalarının ardından söz alan Başkan Mustafa Cengiz, “Biz yönetim olarak sosyal medyada yazılanlara göz yumuyormuşuz gibi konuşuyorsunuz. Sosyal medyada yazı yazanlar belli, Ultraslan belli. Bu ürünlerin storelarda satılması ticari bir olay. Çünkü hiçbir bedel yok. Parasını nasıl ödüyorsunuz diye soruyorsunuz, bedava, bir para ödemiyoruz. Bu yapılan işlem, rahmetli Özhan Canaydın döneminde de yapıldı. Ultraslan, dünyanın en büyük taraftar grubudur. Ultraslan ayarında hiçbir grup yok. Benim ömrüm maçlarda geçiyor. Liverpool, Manchester United, Arsenal, Barcelona, Real Madrid maçlarını izliyorum, hiçbirinin taraftarı böyle değil. Biz forvet almadığımızda Ultraslan sosyal medyada ağır sözler yazarken neredeydiniz” ifadelerini kullandı.



“Metin Oktay’ın mezarında sadece onlar vardı”



Ultraslan’ın kendisine göre bir çizgisi olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, “Duygun ağabeyin söylediklerine üzüldüm. Ultraslan yöneticileriyle bir araya gelmedim. Metin Oktay’ın mezarına gittiğimizde onlar da vardı. Metin Oktay’a sahip çıkıyorlar. Benim ve yönetimimizin organik bir bağı yok. Hatta ben başkan olarak gittiğimde, Metin Oktay’ın yeğenleri bile ‘Buraya gelen ilk başkansınız’ dediler” diye konuştu. Cengiz’in bu sözünün ardından Hayri Kozak, “Ben her sene Metin Oktay’ın mezarına gidiyorum” ifadelerini kullanınca Mustafa Cengiz, “Sen başkan mısın?” diyerek cevap verdi.