Galatasaray'da tarihi süreç başladı! Resmen...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, genel kurulda yapılan ibrasızlık oylamasıyla ilgili tedbir kararı aldırmak üzere dün mahkemeye başvuru yaptı.

Galatasaray'da tarihi süreç başladı! Resmen...
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SARI-kırmızılı camiada yargı süreci başlıyor... Son yapılan genel kurulda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimini idari yönden ibra etmeyen üyeler, erken seçim kararını beklerken, konu mahkemeye taşındı. “Biz görevimizin başındayız” diyen Cengiz, avukat ve hukukçu ordusuyla birlikte hazırladığı raporlarla beraber dün mahkemeye başvurdu.
Sarı-kırmızılı yönetimin hedefi, oylamanın yapıldığı genel kurulla ilgili tedbir kararı aldırmak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bu hamlesine, muhalefet cephesinden de karşı hamle geliyor. Eski başkanlardan Duygun Yarsuvat’ın önderliğindeki genel kurul üyelerinin, mevcut yönetime erken seçim kararı aldırmak amacıyla mahkemeye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

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