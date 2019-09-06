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Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Hamza Hamzaoğlu...

Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun Fatih Terim'in yardımcılığına getirileceği iddia edilmişti ancak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi

SPOR 06.09.2019, 17:10
Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Hamza Hamzaoğlu...
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GALATASARAY'DA son dönemde Fatih Terim ve yardımcılarının PFDK'dan aldığı cezalar nedeniyle yardımcı antrenörlük için Hamza Hamzaoğlu gündeme gelmişti.
 
Sosyal medyada çıkan haberlerin ardından kulüp kaynakları bu gelişmeyi yalanladı ve Hamzaoğlu'un göreve gelmeyeceğini belirtti.
 
Hamza Hamzaoğlu 2014 yılında Sarı-Kırmızılı takımda göreve gelmiş ve sezonu çifte kupayla tamamlamıştı.
 
Hamzaoğlu ayrıca A Milli Takım'da Fatih Terim yardımcılığını da yapmıştı. 

#Galatasaray #HAMZA HAMZAOĞLU
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