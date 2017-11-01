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Galatasaray'da sevk isyanı

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Feghouli ve çift sarı kartla oyun dışı kalan Ndiaye'nin disiplin kuruluna sevk edilmesi, Galatasaray yönetimini isyan ettirdi

Galatasaray'da sevk isyanı

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Feghouli ve çift sarı kartla oyun dışı kalan Ndiaye'nin disiplin kuruluna sevk edilmesi, Galatasaray yönetimini isyan ettirdi

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:28
Galatasaray'da sevk isyanı
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GALATASARAY'IN Trabzonspor ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kart gören Sofiane Feghouli ile çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Badou Ndiaye'nin disipline sevk edilmesi, camiada büyük tepki topladı.

Kurallar gereği Feghouli'nin iki, Ndiaye'nin ise bir maç ceza almasını bekleyen Galatasaray yönetimi, iki oyuncusunun da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini haksız buldu.

"UMARIZ PFDK YAPILAN YANLIŞTAN GERİ DÖNER"

Feghouli'nin 43'üncü maddede yer alan 'kural dışı hareket'ten, Ndiaye'nin ise 36'ncı maddedeki 'sportmenliğe aykırı hareket'ten PFDK'ya sevk edildikleri öğrenilirken, Yöneticiler, "Ligde kart gören her futbolcu hakeme en az Badou kadar itiraz etmiştir. Oyuncumuz hakemin üzerine yürüse, küfür etse, oyundan çıkmamak için dirense, hakemin bu raporunu anlayabiliriz. Ama maçı izleyen herkes böyle bir durumun yaşanmadığını gördü. Ndiaye normal çerçevede, her oyuncu gibi itiraz etti ve saniyeler içinde kenara geldi. Buna rağmen disipline sevk edildi. Aynı şekilde Feghouli'nin içinde olduğu pozisyonu da tüm spor kamuoyu izledi. Oyuncumuz saha içerisinde haksız tahriğe uğruyor. Hatta Olcay'ın fiziksel müdahalesi bile bulunuyor. Yine de direkt kırmızı kart sonrası, ekstra olarak PFDK sevkine anlam veremiyoruz. Umarız PFDK yapılan bu yanlıştan vazgeçip, oluşan mağduriyeti bir an önce düzeltir" görüşünde birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTrabzonsporFeghouli
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