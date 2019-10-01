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Galatasaray'da sakatlık şoku! PSG maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek Galatasaray'da yıldız oyunuc forma giyemeyecek

SPOR 30.09.2019, 19:07
Galatasaray'da sakatlık şoku! PSG maçında yok
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GALATASARAY Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

#uefa şampiyonlar ligi
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