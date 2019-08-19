Galatasaray'da Nzonzi sürprizi! Fatih Terim...

GALATASARAY'DA yönetimin müthiş bir transfer operasyonuyla 1+1 yıllığına Roma’dan kiraladığı Steven Nzonzi, ayağının tozuyla 11’e girecek.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fatih Terim, İtalyan kulübünden hazır şekilde gelen Nzonzi’yi hemen takıma monte etmeyi düşünüyor. Denizlispor maçında da orta sahada yaşanan sıkıntıyı göz önünde bulunduran Terim, Nzonzi- Seri ikilisine çok güveniyor.

Cezalı Marcao’nun yokluğunda ise Donk’un stopere çekilmesi yüksek ihtimal. İmparator, Türk Telekom Stadı’nda pazar günü oynanacak Konyaspor maçında bambaşka bir takım görmek istiyor.