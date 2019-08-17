Galatasaray'da Luyindama depremi! Şampiyonlar Ligi...

TRANSFERLERİN en hızlı takımlarından Galatasaray büyük bir krizle karşı karşıya... Sarı-kırmızılılar şu ana kadar aldığı 10 oyuncu için kasasından bonservis ve kiralama bedeli olarak 7.4 milyon euro çıkardı. Buna karşılık Fernando'nun Sevilla'ya satışından 4.5 milyon euro geldi. Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray transfer sezonunu artıda kapatmak zorunda. Eğer 2.9 milyon euroluk açık kapanamazsa, 5 milyon euro bonservisiyle bu açığa neden olan Luyindama, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak.

TAKIMA AYAK UYDURDU

Luyindama takım arkadaşları gibi kötü bir futbol sergiledi. Kongolu stoper, Rodallega karşısında çok zor dakikalar yaşadı.