Galatasaray'da Joao Mario sürprizi!

İTALYAN basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Inter'de gözden çıkarılan Portekizli milli futbolcuyu geçici olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Valencia ile oynana hazırlık maçında oynatılmayan Mario'nun Inter'in gelecek sezonu planlarında yer almadığı belirtiliyor.

26 yaşındaki futbolcu ile Monaco, Bayer Leverkusen ve Leipzig gibi kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor. 2016'da Sporting Lizbon'dan 40 milyon Euro bonservis ödenerek alınan Portekizli yıldızın Transfermarkt değeri 18 milyon Euro.

N'ZONZI İDDİASI

Yeni sezon öncesinde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Roma’nın 30 yaşındaki futbolcusu Steven Nzonzi için İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sky Sports Italia’nın haberine göre; Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan Kongo asıllı Fransız futbolcunun ilk tercihini Galatasaray’dan yana kullanacağına dikkat çekildi.

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı Nzonzi’nin bu transfere sıcak baktığı iddia edilirken Fenerbahçe’nin resmi teklif yaptığı ifade edildi.