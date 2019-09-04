Galatasaray'da imza şov

SARI kırmızılılar, yeni transferleri Radamel Falcao, Mario Lemina, Micheal Seri, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Emre Mor'un için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirdi.



Ryan Babel, Florin Andone, Jimmy Durmaz ve Steve Nzonzi, milli takım kamplarında yer aldıkları için törende yer almadı.



Türk Telekom Stadı'nda müzik ve ışık şovu eşliğinde saat 20.00'de başlayacak olan imza töreni bekleniyor.



Şarkıcı Alya imza töreni öncesi sahneye çıkarak Galatasaray taraftarlarını şarkılarıyla coşturdu ve 3 çektirdi.



Ülkelerinin milli takım kamplarında yer aldıkları için törene katılamayan futbolcuların video mesajları yayınlandı.



Ryan Babel: "Milli takımda olduğum için yanınızda olamayacağım. Galatasaray'da oynamak benim için onur. Beni herkes çok iyi karşıladı. Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Desteğiniz için teşekkürler"



Steven N'Zonzi: "İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kupalar kazanıp taraftarlarımızı mutlu edeceğimizi düşünüyorum."



Florin Andone: Bu harika kulüp beni heyecanlandırıyor. Merhaba Galatasaray taraftarları. Haftaya görüşürüz



Jimmy Durmaz: "Bu benim hayalimdi. Galatasaray forması giymek gurur. Burada oyunculara çok değer veriliyor. Umarım beraber kupalar kazanırız. En büyük Cimbom"



Galatasarayın yeni transferleri Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Seri, Luyindama, Emre Mor, Taylan Antalyalı, Lemina ve Falcao sırayla imza töreni için sahneye çağrıldı.



Özellikle Radamel Falcao'nun anonsu sırasında Türk Telekom Stadı'nda büyük coşku yaşandı. 'El Tigre' lakaplı yıldız futbolcunun stada çıkışı sırasında ise 'Eye of the Tiger' şarkısı çalındı. Kolombiyalı futbolcu taraftarlara üçlü çektirdi.



Futbolcuların tek tek sahneye gelmesinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak anons edildi. Mustafa Cengiz yaptığı konuşmada, "Galatasaray'ın fedakar taraftarları, çok gergin bir transfer dönemini sizlerin desteği ve isteğiyle kapattık. Sizin huzurlarına mücadele edecek Aslanları sunmaktan dolayı çok mutluyuz, Falcao transferinin bir kısmını üstlenen Nef'e teşekkür ederim. Sevgili hocamız Fatih Terim'in doğum gününü kutluyorum. Fatih hocamızın Galatasaray'la birlikte sürekli olarak şampiyonluklara yürümesini sonsuza kadar diliyorum." dedi.



Cengiz'in konuşmasının ardından yeni transferler taraftarın önünde sözleşme imzaladı.