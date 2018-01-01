galatasaray da hedef vagner love

FATİH Terim'in gönlündeki ismin ise geçen sezon Alanyaspor’da gol krallığı yaşayan, bu sezon ise çıktığı 14 maçta 10 gol atan Brezilyalı usta Vagner Love olduğu ortaya çıktı.

HÜCUMUN SOLUNDA OYNAMASI AVANTAJ

Habertürk'ün haberine göre; 33 yaşındaki yıldızın hem forvet, hem de sol kanatta oynayabilmesi nedeniyle, Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis ile iyi bir ikili olabileceğini düşünen Terim’in, Love’un transferi için girişimde bulunulmasını istediği öğrenildi.

500 BİN EUROYA ALINMIŞTI

Kulübüyle sözleşmesini opsiyonlu olarak 2020 yılına kadar uzatan Brezilyalı golcü için uygun bir bonservis bedelini gözden çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor kulübüne takas oyuncu da önerip bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Vagner Love için bugüne kadar toplam 30 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Aytemiz Alanyaspor 500 bin Euro karşılığında Sambacı’yı almıştı.

Brezilyalı oyuncu, kariyerinde 446 maçta 228 gol, 82 asistlik performansıyla toplam 310 gole direkt katkı sağladı.