Galatasaray'da güzel haber! Martin Linnes'le anlaşma sağlandı

Galatasaray yönetimi, Norveçli oyuncu Martin Linnes'in menajeri ile kasım ayında masaya oturdu ve taraflar 3 yıllık yeni kontrat için her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray'da güzel haber! Martin Linnes'le anlaşma sağlandı
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GALATASARAY'IN Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada, ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Martin Linnes'in sezon sonu biten sözleşmesinin hâlâ uzatılmaması beraberinde eleştirileri de getirirken gerçeklerin çok daha farklı olduğu ortaya çıktı.

3 yıllık anlaşma sağlandı
Sabah'ın haberine göre; Yönetim, Norveçli oyuncunun menajeri ile kasım ayında masaya oturdu ve taraflar 3 yıllık yeni kontrat için her konuda anlaşma sağladı. Ancak bu anlaşma hem yöneticiler hem de Fatih Terim'in ortak kararıyla resmi olarak açıklanmadı. Nedeni ise sözleşmeleri biten Selçuk, Sinan, Muğdat ve Ndiaye gibi isimlerin Galatasaray'daki durumlarının belirsizliğini koruması.

Sezon sonu planı
Terim ve yöneticiler, bu oyuncuların moralini bozmamak adına Linnes'le yapılan anlaşmanın sezon sonunda duyurulmasına karar verdi.

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