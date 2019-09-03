banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Galatasaray'da Falcao'nun imza töreninin tarihi belli oldu!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun da aralarında olduğu yeni transferler için 4 Eylül saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. Biletler 23 liradan satışa sunulacak.

SPOR 03.09.2019, 11:41 Melike Temir
Galatasaray'da Falcao'nun imza töreninin tarihi belli oldu!
banner404

GALATASARAY resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Futbol Takımımızın yeni transferleri için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecektir. Saha içinde yapılacak olan imza töreni taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek, Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açılacaktır. Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz!

250 LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPANLARA GİRİŞ ÜCRETSİZ

Kombine sahibi tüm taraftarlarımız imza törenini ücretsiz olarak koltuklarının bulunduğu tribünde izleyebilecektir. Ancak etkinlik kombine devir işlemine kapalıdır. Ayrıca İstanbul'daki GSSTORE'lardan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarlarımız imza törenine ücretsiz giriş hakkı kazanacaktır. BİLETLER 23 LİRA İmza töreninin biletleri 03.09.2019 Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr üzerinden 23 TL'ye satışa sunulacak, passolig kartı bulunmayan taraftarlarımız Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecektir. Tüm koltuklar numarasızdır.

MEŞALE ALINMAYACAK

İmza töreninde meşale yakmak kesinlikle yasaktır. Stada giriş esnasında taraftarlarımızın üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde bu maddelere el konulacaktır.

#Galatasaray #Falcao #imza töreni
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545