Galatasaray'da Falcao ile anlaşma tamam

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Falcao ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı kırmızılılar, Monaco ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı kırmızılılar, bu anlaşmaya göre Radamel Falcao'ya 7 milyon euro maaş ödeyecek. Bu ücretin yarısını Galatasaray verecek diğer yarısını ise sponsorlar karşılayacak.

Galatasaray, oyuncunun bonservisi için Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor. Fransız ekibine maliyeti çok yüksek olan Falcayo'yu Galatasaray bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.

Geçen sezon Fransa Ligue 1'de 33 maça çıkan tecrübeli forvet 15 gol atma başarısı gösterdi.