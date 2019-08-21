Galatasaray'da çifte ayrılık

GENÇ savunmacı Ozornwafor ise Almeria'ya kiralanıyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in beklenen verimi alamadığı Kostas Mitroglou ile yolları ayırıyor. Yönetim, Yunan golcüyü kiralamak için PSV Eindhoven ile görüşmelere başladı.

Nijeryalı savunmacı Ozornwafor ise İspanya 2. Ligi ekibi Almeria'ya kiralık olarak gidiyor. Böylece Galatasaray'ın yabancı sayısı 13'e düşüyor.