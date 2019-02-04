Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da takımın sembol isimlerinden biri olan Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edildi.

Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Yıldız isimle yollar ayrılıyor
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GALATASARAY'ın yıldız isimlerinden Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Turkcell Life TV kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Muslera'nın sezon sonunda yollanacağını açıkladı.

"MAAŞI YÜKSEK OYUNCULARDAN BU SENE KURTULALIM"

Çelikler, "Galatasaray maliyetleri düşürmeye başlayacakmış. Sene sonu Muslera gidebilirmiş. Çünkü, 'Maaşı yüksek oyunculardan bu sene kurtulalım' diyorlarmış. Belhanda; İttihad'da gidiyor zaten. Bir Feghouli kalıyor. Fernando'nun da maliyeti yüksek ama makul görülüyor." dedi.

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