Galatasaray'da beklenen açıklama yarın geliyor!

GALATASARAY'DA ilk transfer açıklamaları yarın olacak. Ryan Babel ve Şener Özbayraklı ile anlaşan sarı-kırmızılılar, ilk olarak bu iki futbolcuyu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirecek. Her iki futbolcuyla 3’er senelik anlaşma yapan Galatasaray böylece transfere startı verecek.



Diğer taraftan Galatasaray’ın radarında olan Jimmy Durmaz’a İspanya’dan teklif geldiği, Fransız ekibi Toulouse’un ise yeni mukavele yapmak istediği öğrenildi. Bu gelişme nedeniyle 30 yaşındaki kanat oyuncusunun işi bitirilemedi. Ancak İsveç Milli Takımı’nda oynayan Türk asıllı futbolcunun alınmasını Fatih Terim çok istiyor.



Babel’den paylaşım



Cim-Bom’a katılmak için gün sayan Ryan Babel, Galatasaray’a yönelik paylaşımlarını sürdürüyor. İngiliz ekibi Fulham ile yollarını ayıran ve sarı-kırmızılılar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Babel, instagram’dan ’Aslan’ paylaşımı yaptı. Gece yarısı kendi hesabından yüklediği hikayesinde yorumsuz olarak aslan paylaşan Hollandalı oyuncu, bu şekilde Galatasaray taraftarına mesajlarını iletiyor.



Babel halen Hollanda Milli Takımı ile birlikte kampta bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun bugün Portekiz ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi finalinde de yer alması bekleniyor.

