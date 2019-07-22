Galatasaray'da ayrılmak isteyen Claudio Taffarel için karar verildi

Milli takımda çalışmak için Galatasaray’dan ayrılmak isteyen kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile Fatih Terim son bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'da ayrılmak isteyen Claudio Taffarel için karar verildi
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GALATASARAY'IN kaleci antrenörü Claudio Taffarel, önceki günlerde sadece Brezilya Milli Takımı’nda görev yapmak ve ailesine vakit ayırabilmek için takımdan ayrılma istediğini dile getirmişti.

Teknik direktör Fatih Terim ise “Ben yoruldum, izninizi istiyorum” diyen 53 yaşındaki çalıştırıcıyla son bir toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Terim’in Taffarel’e, “Yıllardır bu kulübün bir parçası oldun. Bu kulüpte çok önemli bir göreve sahipsin. Bu yüzden burada kalman hem takım için hem de genç kaleciler için çok faydalı olacaktır” diyeceğil bildirildi. Taffarel’in tatil dönüşünde Fatih Hoca ile masaya oturacağı belirtildi.

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