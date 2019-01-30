Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Boluspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde antrenman yaptı. İdmanda 21 yaş altı takımına karşı 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Boluspor mücadelesinde 90 dakika sahada kalan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idman oldukça neşeliydi. Galatasaray, bugün yapacağı idmanla Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. Sarı kırmızılılar yarın da havayoluyla Alanya'ya gelerek Goldcity Otel'de kampa girecek.