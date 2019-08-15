Galatasaray'da 3 isim Denizli kadrosunda yok!

GALATASARAY'DA Mitroglou, Ozornwafor ve Feghouli'nin Denizlispor maçı kadrosunda olmayacağı açıkladı.

Böbrek taşı nedeniyle ameliyat edilen ve evinde istirahat halinde olan Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın Denizlispor maçı kadrosunda yer almadı. Ayrıca Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor da Denizli'ye götürülmedi.

Galatasaray’ın kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.

