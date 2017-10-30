Galatasaray Başkanı Özbek, Erdoğan'a söz verdi: Bırakıyorum

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beştepe'de düzenlenen resepsiyonda çok sayıda ünlü ismi ağırladı.
SİGARYI BIRAKMA SÖZÜ
Çok sayıda konuğun katıldığı 29 Ekim Resepsiyonunda ilginç de bir an da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dursun Özbek'in arasında geçen diyaloğu Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan paylaştı.
Hasan Doğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakma sözü verdiğini duyurdu.
İşte o paylaşım:
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