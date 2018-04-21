Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in konuşmama totemi 

ALANYA Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu ve Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel’in organize ettiği buluşma yemeğine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile Antalya’da bulunan kongre üyeleri bir araya geldi. Tarihi Kızıl Kule’nin yanında bulunan bir restoranda gerçekleşen yemekte gazetecilerin röportaj isteğini geri çeviren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın maçları öncesinde basına konuşmadığını ve bunun kendisinin totemi olduğunu söyleyerek gazetecilerin isteğini kibarca geri çevirdi.

“MAYISLAR HERZAMAN GALATASARAY’INDIR”

Yemek hakkında bilgi veren Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel, yemeğin Galatasaray yönetimi ve dernekleri bir araya getirmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Dernek Başkanı Güzel, “Antalya Galatasaraylılar derneği olarak düzenledik. Başkanımız ve Galatasaray yönetim kurulu üyelerini, Antalya'da yaşayan kongre üyeleri ve Alanya Galatasaraylılar Derneği üyelerinin katılımıyla bir araya geldik. Dileğim takımımızın 21. şampiyonluk kupasının kazanması. En çok bizim takımın hak ettiğini düşünüyorum. Mustafa Cengiz başkanımız da Ocak ayında bu yana güzel bir şekilde bugüne taşıdı. Mayıs ayındaki genel kurulda da bir 3 yıl daha vereceğimizi düşünüyorum. Nice güzel günleri Galatasaray olarak yaşayacağız. Daha önce başkanımızın dediği gibi Mayıslar her zaman Galatasaray'ındır” dedi.