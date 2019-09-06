banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Cengiz, Falcao transferinin perde arkasını ilk kez anlattı

GS TV'de açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transfer sürecinde yaşananları ilk kez anlattı.

SPOR 06.09.2019, 13:50
Galatasaray Başkanı Cengiz, Falcao transferinin perde arkasını ilk kez anlattı
banner404

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV'de yaptığı açıklamayla büyük uğraşlar sonucu gerçekleşen Radamel Falcao transferinin perde arkasını açıkladı.Kolombiyalı golcünün Galatasaray’a gelmeyi çok istediğini söyleyen Cengiz, “Falcao ile üç ay görüştük. Daha önce bazı tecrübeler yaşadım. Menajerler vasıtasıyla bize müthiş duruşlar aktarıldı. Sonrasında Falcao’yu gördüm. Diğer duruşların ne olduğunu anladım. Ben böyle duruş görmedim. Adam Monaco’da evini terk edip otelde yaşamaya başladı. Bunların hepsini Galatasaray için yaptı” dedi. Falcao’nun Galatasaray için Monaco’nun teklifini reddettiğini de belirten Cengiz, “Yıllığı 9 milyon euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiler. Ama Galatasaray’da oynamak için bu teklifi reddetti. Falcao, Galatasaray’da Avrupa şampiyonluğu yaşasa bile bu parayı alamayacak” diye konuştu. Monaco’ya el altından para verdikleri şeklinde asılsız iddiaların olduğunu da söyleyen Cengiz, “Açıktan Monaco’ya para verdiğimiz iddiaları var. Para kime gittiyse yanlış havale olmuş! Geri göndersinler. Böyle bir şey yok. Biz bonservis ödememek için son saniyeye kadar çarpıştık. Dikkat ederseniz transferi son saatte açıklayabildik” ifadelerini kullandı.

#GS TV #galatasaray başkanı #Falcao #transfer #Perde Arkası
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 05:02
Güneş 06:25
Öğle 13:01
İkindi 16:37
Akşam 19:27
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545