SPOR Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları yapılıyor. Sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun geleceği merak ediliyordu. Galatasaray'ın Onyekuru'nun yerine Ryan Babel'i transfer etmek istediği öne sürüldü.Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde ilk hedef Ryan Babel olacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile 6 aylık sözleşme imzalayan ve İngiliz ekibinin ligden düşmesinin kesinleşmesiyle birlikte sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'a transfer olacağı belirtildi.Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Babel'in menajeriyle temasa geçen sarı kırmızılı yöneticiler 1+1 yıllık sözleşme teklifi yaptı. Galatasaray, Babel'i transfer ederek Everton'dan kiralanan Onyekuru'nun boşluğunu doldurmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Babel'e yıllık 2,5 milyon euro teklif etti.

BABEL'İN FULHAM KARNESİ

Devre arasında Beşiktaş'tan, Fulham'a transfer olan Ryan Babel, Premier Lig'de oynadığı 11 maçta 3 gol atarken, 3 asist yaptı. Ryan Babel Chelsea ve Liverpool maçlarında 1 gol, 1 asistlik performans sergilerken 3 golünü Watford, Liverpool ve West Ham maçlarında kaydetti. Kaynak: Galatasaray Babel ile anlaştı! İşte alacağı ücret