Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi açıklandı

SÜPER Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray ile oynayacağı maçı hakem Halil Umut Meler yönetirken haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşmasını ise Arda Kardeşler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre program şöyle;