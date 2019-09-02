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Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray, Mbaye Diagne Club Brugge'e kiralandığını açıkladı.

SPOR 02.09.2019, 13:13 Melike Temir
Galatasaray, ayrılığı resmen açıkladı!
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GALATASARAY Sportif A,Ş.,profesyonel futbolcu Mbaye Diagne’nin Club Brugge NV kulübüne geçici transferi üzerine anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından KAP'a yapılan bildiri şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir.

#Galatasaray #Mbaye Diagne #Club Brugge
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