Galatasaray Avrupa'ya veda etti

TEMSİLCİMİZİN Avrupa kupalarına temmuz ayında veda ederek taraftarına büyük bir şok yaşattığı maçta ilk golü 60’da penaltı noktasından Brwa Nouri kaydetti. Ahmet Çalık’ın hatasında topla buluşan Ghoddos, Muslera tarafından düşürüldü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray’da skoru eşitleyen ise 69’da Ahmet Çalık oldu. Türk Telekom Stadı’nda tribünleri dolduran taraftarlar golden sonra yönetimi istifaya çağırırken yer yer “Wesley Sneijder” tezahüratları da duyuldu. Tribünler ayrıca Fernando Muslera’nın ayağına gelen her topta Uruguaylı file bekçisine alkışlarıyla destek oldu.Taraftarlar ayrıca maçın ardından Östersunds oyuncuları ve teknik ekibini de alkışladı. Bazı taraftarların Passolig kartlarını yaktıkları görüldü.
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