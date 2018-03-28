Galatasaray, Avrupa'da finale kaldı!

Galatasaray'ın finaldeki rakibi Hatay Büyükşehir Belediyesi ya da İtalya'nın Reyer Venezia takımı olacak.

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 57-55 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.

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