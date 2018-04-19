Galatasaray, Alanyaspor karşılaşması için bugün Alanya'da

SPOR Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip, bu dev mücadele için bugün saat 16.30'da havayoluyla Gazipaşa'ya, oradan da kamp yapacağı Gold City Otel'e gelecek. Saat 17.30'da da ilk antrenmanını yapacak olan Galatasaray'ı çok sayıda taraftarının da Gazipaşa'da karşılayacağı öğrenildi. Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV de (dimtv.tv) Galatasaray'a yapılacak olan coşkulu karşılamayı sizler için canlı olarak 16.30'da ekranlara getirecek.