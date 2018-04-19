Galatasaray, Alanyaspor karşılaşması için Alanya'da

SPOR Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip, bu dev mücadele için bugün saat 17:00'da havayoluyla Gazipaşa'ya, geldi. Oradan da kamp yapacağı Gold City Otel'e gelecek. İlk antrenmanını yapacak olan Galatasaray'ı çok sayıda taraftarının da Gazipaşa'da karşıladı. Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV de (dimtv.tv) Galatasaray'a yapılacak olan coşkulu karşılama şuan Dim TV'de canlı yayınlanıyor.
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