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Galatasaray, Alanyaspor karşılaşması için Alanya'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde dün akşam Akhisarspor'a elenen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için bugün Alanya'ya geldi

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşması için Alanya'da

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde dün akşam Akhisarspor'a elenen Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için bugün Alanya'ya geldi

19 Nisan 2018 Perşembe 13:03
Galatasaray, Alanyaspor karşılaşması için Alanya'da
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SPOR Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, 21 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip, bu dev mücadele için bugün saat 17:00'da havayoluyla Gazipaşa'ya, geldi. Oradan da kamp yapacağı Gold City Otel'e geçti. İlk antrenmanını yapacak olan Galatasaray'ı çok sayıda taraftarının da Gazipaşa'da karşıladı. Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV de (dimtv.tv) Galatasaray'a yapılan coşkulu karşılama  Dim TV'de canlı yayınlandı.

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Son Güncelleme: 19.04.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGalatasarayAkhisarsporZiraat Türkiye Kupası
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