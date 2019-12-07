Galatasaray-Alanyaspor: Dev maçta kadrolar açıklandı!
Süper Lig'de bugün saat 20.00'de başlayacak olan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı
SPOR 07.12.2019, 00:02 07.12.2019, 19:09
BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başlayacak.
Ev sahibi Galatasaray ise, Muslera, Seri, Adem, Balyanda, Donk, Mariano, Ömer, Marcao, Nagatomo, Nzonzi ve Lemina ilk 11'i ile başlayacak.
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