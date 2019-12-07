Galatasaray-Alanyaspor: Dev maçta kadrolar açıklandı!

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Marafona, savunmada N'Sakala, Caulker, Welinton, Baiano, orta alanda Ceyhun, Siopis, Bakasetas, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Bammou ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Galatasaray ise, Muslera, Seri, Adem, Balyanda, Donk, Mariano, Ömer, Marcao, Nagatomo, Nzonzi ve Lemina ilk 11'i ile başlayacak.