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Galatasaray'a verilecek ceza belli oldu

Galatasaray taraftarı, derbide hakeme fırlatılan yabancı maddeler nedeniyle tribüne girme cezası alacak

Galatasaray'a verilecek ceza belli oldu

Galatasaray taraftarı, derbide hakeme fırlatılan yabancı maddeler nedeniyle tribüne girme cezası alacak

23 Ekim 2017 Pazartesi 09:58
Galatasaray'a verilecek ceza belli oldu
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GOLSÜZ sona eren, futboldan daha çok hakem hataları ve saha olayları ile konuşulan  Galatasaray -  Fenerbahçe derbisinde yardımcı hakem  Tarık Ongun'a tribünden atılan yabancı maddeler, "Galatasaray'a saha kapatma cezası gelecek" iddialarını gündeme getirdi.

TALİMATLAR DEĞİŞTİ

Sporx'in haberine göre; Oyunun bir süre durmasıyla sonuçlanan hadiseyle ilgili gözler federasyona çevrilirken; sezon başında değişen talimat,  Galatasaray'ı seyircisiz oynama cezasından kurtarabilir.

KARTLAR BLOKE EDİLECEK

Atılan cismin  Tarık Ongun'a isabet etmesi ancak tedaviye gerek olmaması ve oyuna devam etmesi nedeniyle, yabancı madde atan tribün bloğunda bulunan seyircilerin e-biletlerinin bir sonraki ev sahibi oldukları maçta bloke edilmesi olası gözüküyor.

Tarık Ongun'a yabancı madde atan blok ile birlikte sahaya yabancı madde atan diğer bloklarda bulunan taraftarların da e-biletlerinin, bir sonraki maçta geçerli olmaması bekleniyor. Öte yandan,  PFDK, rapora göre  Galatasaray'a bir miktar da para cezası verecek.

FENERBAHÇE'YE DE AYNI CEZA VERİLMİŞTİ

PFDK,  Fenerbahçe ile Medipol  Başakşehir arasında Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmada  Volkan Babacan'a isabet eden yabancı maddelerin ardından,  Fenerbahçe'nin ilgili blokta yer alan taraftarlarına 1 maç bloke cezası ile birlikte 100 bin lira para cezası uygulamıştı.

Yabancı madde atan tribünde bulunan seyirciler de, bir sonraki ev sahibi oldukları maç olan  Beşiktaş maçına girememişti.

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