Galatasaray'a şok cevap: 'Emre'yi satarız, Tolga'yı almayız'

GALATASARAY Emre Akbaba'yı istiyor, yıldız futbolcu Emre Akbaba da sarı kırmızılı formanın hayalini kuruyor ancak Alanyaspor bu transfere izin vermiyor. UEFA kararı yüzünden yüksek bonservis harcaması yapamayan Aslan'ın Emre için ayırdığı bütçe 2 milyon Euro+Tolga Ciğerci. Ancak bu teklifi Alanyaspor yönetiminin jet hızıyla reddettiği iddia edildi. Alanyaspor'un, G.Saray'a acı haberi şu sözlerle verdiği öne sürüldü: "Emre'yi satarız, Tolga Ciğerci'yi almayız.''

Sarı kırmızılı takımda 2 milyon Euro garanti paraya oynayan Tolga'ya bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını dile getiren Akdeniz ekibi ise 25 yaşındaki Emre Akbaba için son fiyatı belirledi: Takas olmadan net 5 milyon Euro bonservis ücreti...