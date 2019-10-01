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Galatasaray'a müjde! Thomas Tuchel basın toplantısında açıkladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Paris Saint Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel basın toplantısı düzenledi

SPOR 30.09.2019, 18:40
Galatasaray'a müjde! Thomas Tuchel basın toplantısında açıkladı
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THOMAS Tuchel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Cavani'nin herhangi bir ağrısı yok ama hazır değil. Topa vuruşunda, hareketlerinde rahat değil. Onun için bir süre daha sabretmek gerekiyor. Mauro Icardi için bugünkü antrenmana göre hareket edeceğiz. Ne kadar hazır olduğuna bakacağız ve karar vereceğiz''

"Aramızda konuştuk Mbappe'yle, bir yol haritası çizdik. Önümüzde daha yol var, son vuruşlarda daha rahat olması gerekiyor. Her maçın taktiksel anlayışı farklı. Güvenini geri kazanması gerekli, bunun için de gol atmaya ihtiyacı var."

''Herkes bana Galatasaray'ın stat atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Büyük bir kulübe karşı oynuyoruz. Bizim amacımız böyle bir atmosferde kalitemizi kanıtlamak''

''Her maç farklıdır. Galatasaray maçının zor olacağını düşünüyoruz. Real Madrid'i 3-0 yendik ama o maç geride kaldı. Ayrıca bu maçta evimizde değiliz, misafir takımız. Tekrar kendimizi ispatlayarak iyi bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.''

Falcao'yu tehlike olarak görüyor musunuz?

"Galatasaray'da sadece Falcao yok. Çok fazla tecrübeli, tehlikeli oyuncular var. Babel var mesela... Falcao'yu yakından tanıyoruz, oyuncularımız da tanıyor. Özel bir önlem almayacağız."

#Galatasaray
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