Galatasaray'a kritik çelme! Alanyaspor 1 puana razı oldu

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray'ı ağırlayan Aytemiz Alanyaspor galibiyeti kaçırdı. İlk yarının uzatma dakikalarında Campos'la devreye önde giren temsilcimiz, 52'de Feghouli'nin golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu

Galatasaray'a kritik çelme! Alanyaspor 1 puana razı oldu
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HABERİN GALERİSİ
Galatasaray'a kritik çelme! Alanyaspor 1 puana razı oldu

Galatasaray'a kritik çelme! Alanyaspor 1 puana razı oldu

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bu sezon sahasında dev takımlara geçit vermiyor. Ligin 20. hafta maçında bu akşam şampiyonluğun favorilerinden Galatasaray'ı ağırlayan temsilcimiz, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelede 1 puana razı oldu. İlk yarının 2. dakikasında Fernando'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Mitroglou kafayı vurdu ancak top kaleci Haydar'da kaldı. Bu, Galatasaray'ın ilk yarıdaki bulduğu tek isabetli şut oldu. Soyunma odasına 1-0 avantajı ile giren turuncu yeşilliler, ikinci yarının 52. dakikasında Feghouli'nin golüne engel olamadı. Belhanda'nın derinlemesine pasıyla ceza alanında savunma arkasına sarkan Feghouli, son çizgiye inerken dar açıdan çok sert vurdu ve topu ağlara yollayarak maçın skorunu tayin etti. Aytemiz Alanyaspor bu beraberlikle 25 puana yükselirken, Galatasaray ise 36 puana yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2019, 21:22
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