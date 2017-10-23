'Galatasaray'a karşı yüzde 60'la oynadık'

GALATASARAY derbisinin ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, alınan sonuca sevinmediklerini belirtti. Elindeki oyuncu grubunun çok iyi işlere imza atabilecek kapasitede olduğunun altını çizen Kocaman, "Buna karşın yapabileceklerimizin sadece yüzde 60'ını yaptık. Maçın stresi ve gerginliği oyunumuzu etkiledi" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın da çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Kocaman, "Son derece yetenekli oyunculardan kurulu bir grup. Ancak bu maçta biz de Galatasaray'ın zaaflarından faydalanabilirdik. İkinci yarıda oyundan bu kadar düşmemeliydik" dedi.

"Nasıl böyle tahminler yapılabiliyor anlamıyorum"

Galatasaray'a karşı maç içerisindeki performansı daha da yukarı çekebilecek kapasitelerinin bulunduğunu sözlerine ekleyen Kocaman, "Derbide sadece yüzde 60 kapasitede kaldık" dedi. Kocaman, kendisine yöneltilen, "Maçtan önce spor kamuoyunda Galatasaray'ın farklı kazanacağı yönünde bir beklenti vardı. Sizin görüşünüz nedir?" sorusuna, "Maçtan önce öyle mi gözüküyordu gerçekten? Bunlar yanlış tarifler. Nasıl oluyor da böyle tahminler yapılıyor gerçekten bilmiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.