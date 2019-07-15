Galatasaray'a Emre Mor'dan güzel haber

GALATASARAY'IN transferini bitirmek istediği Emre Mor'un menajerlik şirketiyle ilgili problem ortadan kalktı. Ayrıca, bugün Celta Vigo için sağlık kontrolünden geçen Emre, Galatasaray'a transferini soran muhabire cevap vermedi.

Galatasaray'a Emre Mor için güzel haber geldi. Menajerlik şirketiyle yaşadığı problem nedeniyle transferi geciken Emre Mor için menajerlik şirketi WBD Capital'den yeni açıklama geldi.

Şirket, Emre için transfer vetosunu kaldırdıklarını, genç yıldızın transfer olmasında artık bir engel bulunmadığını duyurdu. Böylece Galatasaray'ın transferi resmileştirmek için önünde engel kalmadı.

Öte yandan transferi tamamlanmadığı için Celta Vigo tarafından kamp kadrosuna çağrılan oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçti. Emre Mor, bir muhabirin Galatasaray'a transferiyle ilgili soruya yanıt vermedi.