Galatasaray'a dev sponsor

GALATASARAY Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Nesine.com ile sponsorluk anlaşmasına vardı. 4 Ekim’de TT Arena’da gerçekleşecek imza töreni öncesi resmi siteden şu açıklama yapıldı:



“Türk sporunun en köklü ve başarılı kulüplerinden Galatasaray’ın basketbol takımı Galatasaray Odeabank ile kurulduğu günden bugüne Türk sporuna ve sporseverine kaynak yaratan projeleriyle Türkiye ’de bahis sektörünün lider markası Nesine.com, sponsorluk anlaşmasıyla güçlerini birleştiriyor. Galatasaray Odeabank ile Nesine.com arasında yeni sezon forma sırt sponsorluğu konusunda imza töreni gerçekleştiriliyor...”



Ergin Ataman da katılacak



“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Topsakal, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Odeabank Takım Kaptanı Sinan Güler, Galatasaray Odeabank oyuncusu Vladimir Micov ile Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu’nun katılacağı özel lansman günü ve basın toplantısında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.