Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para ödemeyecek
Sağlıkta devrim! Vatandaş artık para...
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz...
Aynı saatte yemek zayıflatıyor
Aynı saatte yemek zayıflatıyor

Galatasaray'a Ankara'da soğuk duş! Liderlik gitti...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası kapanış maçında küme düşme potasında yer alan Gençlerbirliği ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşı karşıya geldi

Galatasaray'a Ankara'da soğuk duş! Liderlik gitti...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası kapanış maçında küme düşme potasında yer alan Gençlerbirliği ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşı karşıya geldi

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:45
Galatasaray'a Ankara'da soğuk duş! Liderlik gitti...
banner404

MÜCADELEDE Gençlerbirliği ikinci yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada sarı kırmızılılar daha üstün bir oyun sergiledi ama karşılıklı ataklara sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Gençlerbirliği 90+2'de Alper ile bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakiplerinin haftayı kayıpsız kapattığı ligin şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.Bu sonuçla ev sahibi Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltirken Galatasaray 57 puanda kaldı ve liderliği, haftayı 59 puanla kapatan Başakşehir'e teslim etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir evinde galip!
Balıkesir evinde galip!
Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi
Hüseyin Kalpar dönemi sona erdi
Malatyaspor deplasmanı için kayıtlar sürüyor
Malatyaspor deplasmanı için kayıtlar sürüyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim