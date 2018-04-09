Galatasaray'a Ankara'da soğuk duş! Liderlik gitti...

MÜCADELEDE Gençlerbirliği ikinci yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada sarı kırmızılılar daha üstün bir oyun sergiledi ama karşılıklı ataklara sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip Gençlerbirliği 90+2'de Alper ile bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.Galatasaray, şampiyonluk yarışında rakiplerinin haftayı kayıpsız kapattığı ligin şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.Bu sonuçla ev sahibi Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltirken Galatasaray 57 puanda kaldı ve liderliği, haftayı 59 puanla kapatan Başakşehir'e teslim etti.