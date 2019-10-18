Galatasaray 3 puanı kaptı

SÜPER Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı. Sivasspor ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen bilhassa son dakikalarda sarı-kırmızılıları zorladı. Florin Andone iki golüyle ben buradayım dedi. Galatasaray'ın diğer golü de Ryan Babel'den geldi. Fatih Terim'in ekibi 13 puana yükseldi. Sivasspor ise 13 puanda kaldı. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Beşiktaş'a konuk olacak.