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Galatasaray, 1 dakika bile oynamayan futbolcuyu takımdan gönderiyor

Galataaray, Igor Tudor'un 10 haftada 1 dakika bile görev vermediği Ryan Donk'u devre arasında kesin olarak takımdan gönderecek

Galatasaray, 1 dakika bile oynamayan futbolcuyu takımdan gönderiyor

Galataaray, Igor Tudor'un 10 haftada 1 dakika bile görev vermediği Ryan Donk'u devre arasında kesin olarak takımdan gönderecek

02 Kasım 2017 Perşembe 14:18
Galatasaray, 1 dakika bile oynamayan futbolcuyu takımdan gönderiyor
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YAZ transfer döneminde 10 yabancıyı kadrosuna katan  Galatasaray devre arasında bir yabancı takviyesi daha yapmaya karar verdi. Tudor'un ilk 10 haftada bir dakika bile şans vermediği  Ryan Donk ile yollarını kesin olarak ayıracak sarı-kırmızılılar, transfer için arayışlara başladı. Denayer beklentileri karşılayamadığı için Maicon'a yeni bir partner bulunacak.

KENDİNE KULÜP BULAMAZSA KOVULACAK

Scout ekibinin İgor Tudor'a 10 kişilik bir liste hazırladığı öğrenildi. 14 yabancıya sahip  Galatasaray'da Donk ayrılmak için gün sayıyor. İdmanlarda bile fazla şans bulamayan Hollandalı oyuncu kendisine kulüp bulamazsa yönetim tazminatını ödeyip sözleşmeyi tek taraflı feshedecek.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayRyan DonkSpor
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